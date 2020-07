De Luca, errore la matita blu. Ha aiutato gli altri a fraintederlo

Stavolta Vincenzo De Luca ha sbagliato. La sua frase sui morti in Lombardia è stata infelice. Un errore, molto grave per lui, non per i contenuti, ma per la forma. E’ di tutta evidenza che il Governatore della Campania non volesse prendersi beffe dei morti. Non è nel suo stile, non lo farebbe mai uno che fa politica dai una vita. A leggere le sue parole il riferimento non era certamente ai morti, ma ai politici che, al contrario suo, inizialmente hanno provato a prendersi gioco del Covid.

Ricordate fine febbraio e inizio marzo? Mentre l’epidemia stava esplodendo i sindaci di Milano, Bergamo, tanti politici di tutti gli schieramenti, provavano a minimizzare. A parole, il segretario PD Zingaretti anche coi fatti, e mal gliene incolse, invitavano tutti a fare la vita di sempre. A non fermarsi. La storia ha insegnato che poi si sono dovuti fermare. Ed hanno dovuto iniziare a contare i morti.

De Luca non ha detto una cosa inesatta. Ha detto in maniera succinta come sono andate le cose. Ma l’ha fatto in un modo sbagliato. Non aveva alcuna intenzione di dileggiare i morti. Voleva solo prendere per culo chi lo accusava (e lo fa ancora) di aver giocato il ruolo dello sceriffo. Non aveva alcuna intenzione di deridere i morti, voleva solo rinfacciare quei morti ad altre persone.

Purtroppo per il Governatore della Campania ha usato parole inadeguate, che hanno dato il destro ai suoi avversari per equivocare. Per altro chi lo ha accusato più duramente sa benissimo cosa voleva dire il Governatore. Ma non è parso loro vero di avere la possibilità di criticarlo. Quello di De Luca è stato un errore imperdonabile. Nella comunicazione la forma conta più della sostanza. Lui lo sa, ed avrebbe dovuto prevedere certe cose.