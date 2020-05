De Luca ed i cinghialoni: ha ragione da vendere

De Luca pur essendo un politico di vecchia scuola, uno dei pochi che ha studiato per fare questo mestiere, unsa un linguaggio politicamente scorretto.

“Se diciamo è consentita l’attività motoria individuale ma non si può fare la corsa, non si può fare footing. Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c’erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine”. Così, su Fb, con la sua consueta verve ironica, il governatore della Campania Vincenzo De Luca spiegato la decisione, adottata la settimana scorsa, di revocare la possibilità concessa ai campani di fare footing. “Questi (i cinghialoni, ndr) – ha aggiunto De Luca – andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ai bambini. Aspettate 2-3 settimane, vediamo quello che succede,…”.

Parole che suonano in apparenza offensive, ma che sono condivisibili al 1000% (non è un errore: proprio al mille per cento). In Campania non c’è mai stata tanta gente desiderosa di correre per strada. E, a dire il vero, neanche tanta gente che senta il bisogno di pregare in Chiesa. Eccediamo: c’è tanta gente che passava il tempo libero sul divano a vedere la TV. Oggi tutti vogliosi di stare in strada. Fa bene De Luca a stigmatizzare.