De Luca conferma l’obbligo delle mascherine anche all’aperto

Confermato l’obbligo, su tutto il territorio regionale della Campania, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale.

L’ordinanza regionale numero 77, pubblicata oggi, conferma anche tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

Per quanto riguarda le restrizioni previste per bar, gelaterie, pasticcerie ed “esercizi similari”, fanno eccezione alle restrizioni orarie “gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio”.