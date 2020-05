De Luca chiude la Campania: queste le condizioni per chi arriva da fuori regione

Il Governatore De Luca non molla di un centimetro in vista del 4 maggio. Da quel giorno è prevista un’ondata di rientri in regione. Il terrore che in questo modo possa riaccendersi qualche focolaio è forte. Per cui verranno usate tutte le precauzioni possibili.

“Il rapporto Nord-Sud non c’entra niente. Stiamo ragionando in maniera laica su come evitare che nostri concittadini che vengono da altre parti d’Italia possano alimentare focolai di contagio in una regione delicatissima come la nostra, in cui abbiamo fatto un miracolo. Se c’è una Regione che ha avuto sempre una linea di unità e solidarietà nazionale è proprio la Campania. Per noi queste divisioni sono idiozie, scemenze. Corriamo il rischio serio e probabilmente il Governo non ha assunto una decisione ragionevole per quel che ci riguarda. Noi manterremo ferme le disposizioni che sono ancora vigenti: chi viene in Campania, non m’interessa da dove, deve segnalarlo all’ASL, deve andare in autoisolamento e proveremo ad avere dei controlli rapidi. Il rischio è troppo grande. Prenderemo delle decisioni di rinvio di queste scadenze per Capri, Ischia e Procida, che sono dei luoghi particolari. Dobbiamo avere la possibilità di fare controlli preventivi. E’ un atto di responsabilità e tutela”.