De Luca, cronaca di un trionfo annunciato. I primi exit poll non lasciano dubbi

De Luca sarà per i prossimi 5 anni il Governatore della Campania. I primi exit pool non lasciano spazio a dubbi. Per lo “sceriffo” più voti di quanti ne hanno presi in due Caldoro e Ciarambino. Intorno al 55% per De Luca, il 25% per Caldoro, meno del 15% per l’esponente dei 5 Stelle.

La storia insegna che gli exit poll spesso sono fallaci. Ma il distacco è tale che non ammette dubbi. E’ la cronaca di un trionfo annunciato. Per altro senza rivali. Sia il Centro destra che i 5 Stelle hanno sostanzialmente rinunciato anche a fare campagna elettorale. Sono state le varie liste collegate a De Luca le vere artefici di questa tornata, in competizione tra di loro, e all’intero delle liste tra i loro candidati battaglia vera per prendere uno dei 60 posti di consigliere.