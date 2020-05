Da non credere: alla Pignasecca spuntano i “Navigli” pezzottati

Le TV italiane ci hanno spiegato in tutte le salse che in questi due mesi di quarantena in un solo vicolo al mondo la gente era per strada: alla Pignasecca.

Poiché ieri sui social sono apparse foto di tanti ragazzi in giro, spesso senza mascherina, ai “Navigli” non ci può essere che una sola spiegazione. A Milano di certo tutti osservano la legge. Quindi tutti in mascherina, semmai la FFP1528, quella supertecnologica, ideata da Buorioni e Galli a quattro mani su disegno di Gallera. E certamente non possono essere loro a fare assembramenti in strada, quelli tipici della Pignasecca. L’unica spiegazione è che alla Pignasecca, semmai alle spalle dell’Ospedale Pellegrini, qualcuno abbia allestiti dei Navigli pezzottati.

Diciamo che questa è l’unica ipotesi possibile. Non è immaginabile che a Milano possano aver preso la Pignasecca come modello. Ed anche l’ipotesi che dalla Pignasecca ci sia mossi in massa per andare a Milano è poco credibile. Tutti i napoletani sanno che chi arriva (in questo caso torna) dalla Lombardia deve farsi 15 giorni di quarantena. L’unica spiegazione è alla Pignasecca hanno costruito i Naviglia pezzottati!!