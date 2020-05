Da lunedì riaprono le Chiese per le Messe: un azzardo o il ritorno alla normalità?

Il 18 riaprono le chiese per le messe. Facciamo qualche ragionamento da cittadino e da cattolico praticante.

La prima ragione è che l’organizzazione degli ambienti è ecclesiastici è certo spesso molto accurata, ma altrettanto spesso è un pasticcio. Molti sacerdoti, molti diaconi, molte delle persone che sono coinvolte nella liturgia non hanno quell’abitudine a un’igiene semiospedaliera che servirà in questi casi.

E basta un piccolo lassismo in uno qualunque di questi ambienti perché una messa sia un piccolo focolaio.

La seconda ragione è veramente civile. Perché le messe sì e le lezioni universitarie no, perché le messe sì e le biblioteche no, perché le messe sì e i teatri no? Sono interrogativi che diventano davvero difficili da eludere.

La terza ragione ha a che fare con lo spirito della liturgia.

Questi giorni di lontananza dalla comunione hanno mostrato una non chiesa? Hanno distrutto lo spirito ecclesiale? No, tutt’altro. In milioni di luoghi, in milioni di occasioni chi ha fede ha potuto sperimentare il senso della testimonianza, della vicinanza al dolore, del valore della preghiera, e anche il senso della mancanza dell’eucarestia che non era sotto le specie del pane e del vino.

L’amore di Cristo è amore incarnato. Tutto l’amore, lo sappiamo, per chi crede e per chi non crede, è anche amore che sperimentiamo attraverso i corpi. E questa pandemia ci ha gettato in una lacerante contraddizione: come posso avere a cuore qualcuno non toccandolo, non vedendolo, non abbracciandolo?

I dubbi sulla libertà di culto mi sembrano peregrini e pretestuosi. La messa del Papa va in diretta su Rai Uno, il peso della Cei nel dibattito politico è evidentemente eccessivo.

Il rischio mi sembra l’opposto, che non si pensi alle parole del Vangelo come profetiche, ma come utili a occupare un presidio del dibattito pubblico, una quota parte, con diritto di veto, di prelazione, di egemonia.

Il rischio di rendere la liturgia eucaristica un consumo come gli altri esiste invece, ma c’è sempre, pandemia o non pandemia. Tocca a chi lo vive capire come evitare che l’esperienza di fede si riduca a un’esperienza di consumo, di automiglioramento, a un bonus spirituale. Ma questo appunto è un compito politico, da cittadini, da chi crede che non tutta la nostra vita si riduca a un produci consuma crepa.

Nicola Manna