Da Gallo 15mila calze e cinture per emergenza

Per la serie tutti vogliono dire “grazie” agli operatori sanitari che lottano contro il Coronavirus. Gallo, azienda italiana leader nella produzione di calze e accessori di alta qualità, con sede a Desenzano del Garda (Bs), ha deciso di donare ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali del territorio attorno all’azienda- commenta l’Ansa ed aggiunge- uno dei più colpiti dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, circa 15.000 prodotti iconici del marchio, tra calze, borse e cinture. Lo annuncia una nota dell’azienda, dove si precisa che si tratta di “Un gesto di riconoscenza e solidarietà, un modo per dire grazie a chi combatte il virus in prima linea, per lo straordinario lavoro che svolge ogni giorno mettendo a rischio la propria vita per gli altri. Tutti i medici e gli operatori sanitari dell’azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda – che comprende i presidi ospedalieri di Desenzano-Lonato, Gavardo-Salò e Manerbio-Leno – e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia – che comprende i presidi ospedalieri di Brescia, Montichiari, Gardone Val Trompia, l’Ospedale dei Bambini e il Dipartimento Salute Mentale – riceveranno calze e accessori colorati di Gallo, tra cui borse e cinture.

“Il colore- ha commentato l’ad della Gallo Giuseppe Colombo – è il nostro linguaggio d’espressione, per questo abbiamo deciso di utilizzarlo per dire grazie di cuore, per quanto il personale degli ospedali sta facendo per tutti noi”.