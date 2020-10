Covid in Francia fuori controllo

Per il secondo giorno consecutivo la Francia registra un numero di nuovi contagiati in 24 ore superiore ai 18.000 casi di coronavirus, secondo i dati di Santé Publique.

I nuovi positivi sono stati ieri 18.129, una cifra un pò al di sotto dei 18.746 di mercoledì. Da ieri si registrano 76 nuovi decessi, per un numero totale di vittime di 32.521 dall’inizio dell’epidemia. Sono aumentati di 11 i pazienti in rianimazione (1.427), di 88 quelli in ospedale per coronavirus (7.624).

“La situazione sta peggiorando in diverse nostre città, come in altri Paesi vicini alla Francia”, ha detto il ministro della Sanità, Oliviér Véran. Il ministro ha annunciato che quattro città – Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne – passano in zona di “massima allerta” come Parigi e Marsiglia-Aix en Provence. A Digione e Clermont-Ferrand emergono segnali preoccupanti e le due città passano da allerta a allerta rafforzata.

Da parte sua, il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, ha detto che il governo ha “deciso di ampliare e rafforzare il fondo di solidarietà” destinato alle imprese che scontano la crisi provocata dal coronavirus. Le Maire ha ricordato che finora il fondo di solidarietà era destinato alle imprese con un massimo di 20 dipendenti. “L’obiettivo – ha precisato – era sostenere le imprese più piccole e gli indipendenti”. “Ora allargheremo questo aiuto a tutte le imprese fino a 50 dipendenti”, ha aggiunto il ministro, precisando che per poterne beneficiare bisogna essere in fallimento o aver perso il 70% del fatturato contro l’80% previsto sinora.

La Francia fa parte dei Paesi per i quali è richiesto il tampone obbligatorio all’arrivo in Italia. La lista – che include anche Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna – è stata aggiornata dall’ordinanza firmata ieri mercoledì ministro della Salute e pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale.