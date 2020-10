Covid: il Governo spagnolo lancia l’allarme

In Spagna il ministero della Sanità ha reso noto che i nuovi casi di coronavirus sono stati mercoledì 12.423, il 31 % dei quali a Madrid, e i decessi sono stati 126. “L’evoluzione della pandemia non è favorevole, ci troviamo in una fase di aumento nel numero dei casi”, ha detto Fernando Simon, responsabile del Centro di Allerta ed Emergenze Sanitarie. Da parte sua, la presidente della Comunità di Madrid – Isabel Diaz Ayuso – ha invitato i cittadini a non lasciare la capitale, nonostante la vittoria ottenuta ieri in tribunale contro la stretta ordinata dal governo venerdì scorso. Le misure ordinate dal ministero della Salute che vietavano di lasciare i comuni di residenza se non per ragioni di lavoro, studio o salute, “saranno ritirate”, ha annunciato Ayuso, ma al loro posto ne saranno varate altre, “ragionevoli, eque e ponderate”.