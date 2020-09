Covid: ieri in Francia oltre 13mila nuovi contagi

Il presidente francese Macron lancia un appello a lottare contro la pandemia. Dinanzi alla crisi del coronavirus “abbiamo una cosa sola da fare: batterci,batterci, batterci” sul fronte sanitario, economico e sociale: questo l’appello lanciato oggi dal presidente Macron, in un contesto in cui la Francia ha superato giovedì la soglia fatidica dei 10.000 casi e ha segnato ieri il record di 13.215 nuovi casi in sole 24 ore, con un numero di decessi mai toccato dalla primavera scorsa, 123 morti nell’ultima giornata. Il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, in un messaggio pubblicato su Twitter, ha annunciato questa sera di essere risultato positivo al coronavirus. Le Maire aggiunge di essersi “immediatamente messo in isolamento in conformità con le regole sanitarie”.