Covid: fondo di solidarietà a favore dei tecnici dilettanti

Si rende noto che è stato attivato un “Fondo di solidarietà” che, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, ha la finalità di corrispondere in favore dei Tecnici di calcio, tesserati a favore di una società appartenente alla L.N.D., la quota parte pari a 1/3 dei corrispettivi maturati nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2020, detratto quanto eventualmente già percepito in forza del Decreto Legge 19 marzo 2020, meglio noto come “Decreto Rilancio” per le mensilità di aprile e maggio 2020.

Si richiama, nello specifico, quanto previsto dal protocollo d’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., di cui al punto d), della Circolare L.N.D. n. 63 del 23 giugno 2020.

Gli interessati potranno prendere visione delle necessarie informazioni sul sito web dell’A.I.A.C. collegandosi al link https://www.assoallenatori.it/news/1216.html e https://www.assoallenatori.it/news/1176.html.

Condizione indispensabile per poter accedere ai benefici sarà quella di corredare la domanda, da parte del Tecnico interessato, con l’accordo economico sottoscritto dal Tecnico stesso con la Società Dilettantistica nel corso della stagione sportiva 2019/2020.