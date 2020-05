Coronavirus – In Lombardia non calano i contagi: allarme rosso per lunedì con l’ondata di ritorno

Sono 737 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, a fronte dei 598 registrati ieri, ma calano i decessi, ieri 88 contro i 93 del giorno prima. In totale i positivi sono 76.469, le vittime 13.860. Calano ancora i ricoveri in intensiva, ieri scesi a 42, arrivando a 563, mentre il giorno prima erano calati di 29. Diminuiti anche i ricoverati non in terapia intensiva: 6.628, 206 meno di ieri. I dimessi di ieri sono 869, il giorno prima 819. In tutto sono stati effettuati 13.701 tamponi, il giorno precedente erano 11.048.

Che la situazione sia migliorata non ci sono dubbi. Sarà stato il caldo che ha reso meno aggressivo il virus. O, più probabilmente, le cure, sia pure sperimentali, stanno facendo effetto. Sta di fatto che il numero di contagi nuovi in Lombardia è ancora altissimo. Oggi 737. Il rischio che qualche contagiato possa da lunedì muoversi dalla Lombardia per tornare nel Sud Italia è elevatissimo. Sia ben chiaro: non sono lombardi, ma campani, pugliesi, lucani, calabresi, siciliani. Non è una questione di razzismo, ma di sicurezza. Chi arriva deve essere controllato e messo in quarantena per impedire che possa contagiare, sia pure involontariamente, qualcuno,