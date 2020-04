Coronavirus: Celine Dion rinvia tour in Europa

Celine Dion ha rinviato le tappe europee del suo Courage World Tour, che avrebbe dovuto prendere il via il 21 maggio da Praga. La decisione è stata presa in seguito all’emergenza Covid-19 che coinvolge tutti i paesi toccati dal tour, riporta l’Ansa.

Tra i 34 show previsti c’era anche quello in programma il 25 luglio al Lucca Summer Festival che dovrà dunque essere riprogrammato.

“I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutti coloro che hanno perso i loro cari e hanno sofferto così tanto durante questa devastante pandemia di coronavirus – ha fatto sapere la cantante canadese -. So che ognuno sta soffrendo per adattarsi a queste impegnative circostanze non sapendo quando le cose torneranno alla normalità. Ne verremo fuori, speriamo al più presto. Nel frattempo voglio esprimere la mia ammirazione per tutto il personale sanitario, i first responders e tutte le persone coraggiose che stanno facendo tutto il possibile per prendersi cura di noi durante questo periodo così difficile. Mi auguro che arrivino presto i giorni in cui potremo di nuovo condividere la gioia di cantare e ballare insieme. Per adesso la salute e la sicurezza sono la prima priorità per tutti noi, ma non vedo l’ora di tornare sul palco ed essere di nuovo con voi”.