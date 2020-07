Convegno ALIS:: Seduta pomeridiana del 16/07/2020

Convegno ALIS: 16/7/2020 Seduta pomeridiana

Dopo un lauto pranzo i conviventi sono stati invitati a partecipare alla seconda sezione del convegno ALIS tenutasi nella cornice dell’Hotel Hilton di Sorrento. Nella sezione pomeridiana , dopo l’omaggio al capitano Arma di Sant’Agnello sono intervenuti ospiti d’ elite. Ennio Cascetta professore ordinario di Pianificazione dei Sistemi di Trasporto presso l’Università Federico II di Napoli,Presidente di Metropolitana di Napoli Spa, Il ministro Boccia ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Conte, intervistato da Giletti e l’ex moglie Nunzia de Girolamo un’ex politica e conduttrice televisiva italiana, ex deputata di Forza Italia. In serata c’è stata la cena in cui ha preso parte anche il senatore e capo della Lega Matteo Salvini.