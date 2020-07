Convegno ALIS:I giornata-seduta mattutina

Sorrento ha ospitato nella bella cornice dell’Hotel Hilton Sorrento Palace l’importante, visto anche la grave crisi socio-economica italiana , il convegno dell’ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile).Tale associazione riunisce tutti gli operatori del mondo del trasporto e della logistica sostenibile. Il convegno è stato fatto rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid-19. Infaatti all’ingresso venivano distribuite a tutti i partecipanti le mascherine e veniva misurata la temperatura mediante termoscanner. Inoltre in ascensore non potevano entrare più di due persone ed era obbligatorio l’uso di mascherine. Nella prima giornata ad intervistare gli eccellenti ospiti è stato il giornalista principe della RAI Bruno Vespa. Si sono alternati sul palco dell’Auditorium dell’Hotel Hilton i seguenti personaggi. Il ministro dell’Università e della ricerca Manfredi . Il ministro ha parlato dell’università al tempo del Covid .19 promuovendo iniziative al riguardo

Poi successivamente è intervenuto il il commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all’emergenza COVID-19.dottor Domenico Arcuri. Durante questa intervista il dottor Arcuri ha ricordato il drammatico momento vissuto non solo da lui ma dall’ Italia intera durante la pandemia da Covid19. Inoltre ha spiegato la differenza tra tampone e test sierologici. Infine ha invitato l’Italia intera di non abbassare la guardia perchè la pandemia seppure è stata rallentata non è stata però debellata. Invitando gli italiani a favorire il distanziamento sociale, utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi e a lavarsi le mani ha salutato tutti in maniera cordiale.

Terzo ospite il governatore De Luca .Il governatore era munito di mascherine ed il suo è stato un intervento esilarnte. Ha ricordato come è stato fronteggiato la pandemia Covid 19. Poi ha bacchettato i giornalisti nazionali di non aver mai ricordato tale opera di prevenzione verso la pandemia. Ha inoltre sbeffeggiato la burocrazia italiana.

Dopo le interviste c’è stato il tempo di un caffè all’Agrumentum. Qui in mixed zone sono intervenuti il dottor Grimaldi

e il professor Cottarelli

