Contr’ordine compagni: adesso sulle spiagge autorizzato un carnaio modello Riccione a ferragosto

La storia degli ombrelloni sulle spiagge la dice lunga sulla lucidità del Governo. Si era partiti con un roboante distanziamento. 5 metri di distanza una fila dall’altra, 4,5 metri tra un ombrellone e l’altro nella stessa fila. Una enormità, per tutta evidenza. Adesso pare si sia cambiato idea. Si è deciso che ogni ombrellone deve avere uno spazio di 10 mq.

Tutto ok. Semplice. Poi uno fa due calcoli, prova a usare lo stesso criterio di misurazione. Nel primo caso ogni ombrellone avrebbe sostanzialmente avuto uno spazio di 22,5 mq: e sin qui nulla di speciale. In fin dei conti facciamo fatica a ragione in questo modo. Il discorso cambia quando distribuiamo i 10 mq. Se volessimo lasciare gli stessi 5 metri precedenti tra una fila e l’altra, ogni ombrellone della stessa fila può andare a 2 metri. Manco lo spazio per mettere due lettini, per capirci. Uno dirà: riduciamo la distanza tra le file, ovvio. Va bene: 10 mq è un quadrato con lati appena qualche millimetro superiore ai 3,16 metri.

Tornate con la mente alla scorsa estate. Pensate al vostro ombrellone, e a due lettini. Un lettino è largo a buon peso 80 centimetri. Diciamo che per facilitare i movimenti bisogna lasciare almeno 30 centimetri da ciascuna parte del lettino. A naso, ma possiamo sbagliare, considerando un piccolo corridoio, siamo oltre la misura indicata oggi. Siamo passati da una suite di lusso, ad un carnaio stile riviera romagnola a ferragosto. Unica differenza: lettini a 1,5 di distanza l’uno dall’altro. Il che vuol dire che non sarà possibile la ressa vicino alla riva. Ma le distanze tra un ombrellone e l’altro sostanzialmente tornano quelle di prima.

Si ha sempre più l’impressione che chi fa le regole spesso non sa di cosa parla.