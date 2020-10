Conte copia De Luca: mascherina obbligatoria per tutti, anche all’aperto

Balzo dei contagi da Covid in Italia, sopra i tremila casi in un solo giorno: sono 3.678, mille più di martedì, un incremento che non si registrava da metà aprile. Il ministro della Salute Speranza:’La situazione è seria, alzare il livello di attenzione’. Diventa effettivo da domani l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Per i trasgressori previste multe da 400 a mille euro. Il premier Conte: ‘Noi coerenti, tutela della salute anche per preservare attività produttive ed economia. Raccomandiamo il rigore anche in casa’. Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza Covid. Approvata inoltre una norma che proroga il dpcm con le norme anticontagio ora in vigore al 15/10.