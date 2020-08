Il saluto al comandante Colimoro, anima buona, dell’amico Diego Venanzoni

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Ciro Colimoro, uno dei massimi dirigenti del Corpo della Polizia Municipale di Napoli, capo dell’Unità Operativa Scampia-Piscinola-Chiaiano-Miano; precedentemente aveva ricoperto diversi incarichi di prestigio: era stato dirigente del reparto Motociclisti, del Reparto Infortunistica Stradale, delle sezioni di Secondigliano e del Vomero e dell’Unità Operativa Tutela Ambientale.

Abbiamo chiesto al suo amico, il consigliere Comunale Diego Venanzoni, di ricordarlo per noi. Ne è venuto fuori uno scritto che ha poco di giornalistico, ma che rende alla perfezione l’idea.

Ci sono momenti in cui anche chi “campa” con le parole fa fatica a trovarle. La morte di Ciro Colimoro è un colpo duro per chi lo ha conosciuto ed apprezzato. Per questo, per rendere al meglio il ritratto di un uomo straordinario faccio mie le parole lasciate sui social da parte di chi ha voluto salutarlo.

E mo? Colimo’ che si fa? E tu che avevi sempre l’asso nella manica, la soluzione a tutto. Tu che stavi sempre in prima linea, davanti ai tuoi ragazzi, sempre in campo al nostro fianco, ora dimmi.. Che si fa? Guiderai gli angeli ora, mettendo sottosopra anche il Paradiso, sistemerai tutte le nuvole, troverai spazio per tutte le stelle, dipingerai il cielo ancora più blu, ma qui ora.. al nostro fianco, non ci sei più.. E allora adesso Colimo’.. che si fa?

Mi sei sempre stato vicino, in qualsiasi momento ne avessi bisogno, senza darmi il tempo di ricambiare , ma lo farò comunque , anche se mi guardi da l’alto porterò a termine tutto quello che avevamo iniziato . anche se non ci sei fisicamente, continuerai ad esserci nei pensieri e nel cuore perché non sarai mai dimenticato grande maestro di vita ed amico. Io ho sempre pensato e sono sempre più sicuro che le cose non le dimentichi. A volte ci passi sopra. Altre attraverso. A volte riguardi indietro. E poi fai ciò che fa la vita: prosegui il tuo cammino e guardi avanti, ma quello che è passato dal cuore, rimane nel cuore, e lo porti nel viaggio insieme a te … e tu sarai sempre presente nel mio viaggio.

Ti voglio bene anima buona. Già mi manchi tanto

Ecco, penso che in questo modo chi non lo ha conosciuto in vita potrà sapere qualcosa in più di una persona per bene, che ci ha lasciati troppo presto.

Ciao Ciro, e come diceva Gianni Brera, ti sia lieve la terra,

Diego Venanzoni