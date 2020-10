C’è una verità evidente sul Covid, ma nessuno ha il coraggio di dirla

C’è un grande equivoco sul Covid. Prendiamo i numeri della Campania, che sono semplici da analizzare. Ieri per il secondo giorno consecutivo è stato sfondato il muro dei 750 contagi. Nel momento più duro del lockdown il “record” fu di 226 positivi in un giorno. Siamo al triplo dei contagi che si avevano quando l’epidemia era al suo tetto.

A fronte di tutto questo i morti sono pochissimi. Le terapie intensive sono, in attesa di essere aumentate, piene neanche al 50% del loro scarso potenziale. La prima cosa che viene in mente è che se in primavera avessimo avuto questi numeri non ci sarebbe mai stato il lockdown. Il Covid sarebbe stato etichettato come un’influenza stagione magari un po’ più aggressiva.

Il dato della Campania è sovrapponibile a quello nazionale. Molti casi in più (anche se la proporzione è inferiore), ma scarsa pericolosità. Ieri De Luca ha detto che il 95% dei casi campani sono completamente asintomatici. Il viceministro Sileri ha fatto la conta dei ricoverati in Terapia Intensiva, ricordando che in Italia sono intorno ai 300, un numero almeno 20 volte inferiore a quello primaverile. Il confronto col numero dei morti è improponibile.

C’è dell’altro. De Luca ha chiaramente detto che adesso sono le ASL a cercare i positivi, andando a pescare tra coloro che hanno avuto contatti coi contagiati. Nei mesi scorsi i tamponi erano decisamente meno, e si andava alla rinfusa. Nel nord Italia il discorso è diverso. Tra marzo e aprile si tamponavano solo quelli che erano in condizioni critiche. Non solo: quelli per i quali non c’era nulla da fare venivano lasciati a morire a casa loro. Senza neanche fare il tampone. Sono morti che non sono neanche entrati nelle statistiche. Altrimenti avremmo avuto ben altre cifre.

Stiamo parlando di numeri. I numeri lasciano poco spazio all’interpretazione. Paragonare la situazione odierna a quella di qualche mese fa non solo è sbagliato, ma pericoloso. Manca l’evidenza scientifica, ma è innegabile che il virus è cambiato. Del resto da che mondo è mondo è così. Il virus si adegua, diventa progressivamente meno aggressivo. Altrimenti la razza umana si sarebbe estinta milioni di anni fa.

Pensiamo anche solo alla Spagnola. Un secolo fa, non milioni di anni fa, quando le prime scimmie scesero dagli alberi. Con la medicina di allora di certo non fu trovato il vaccino. Ed anche le cure non potevano essere quelle attuali. Eppure dopo un anno non ha fatto più vittime.

Adesso siamo difronte ad una situazione paradossale. Il virus è meno aggressivo. Ma poiché abbiamo imparato a cercarlo, i numeri sono impressionanti. E l’impressione generata da questi grandi numeri genera a sua volta allarme. La gente al primo sintomo corre a fare il tampone, corre in ospedale. Dove trova medici che non si assumono, giustamente, nessuna responsabilità. Il risultato sono ospedali inutilmente intasati, togliendo spazio semmai a malati veri.

Qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire una cosa banale: i contagiati non sono malati. Se il 95% è perfettamente asintomatico il contagio in sè non può essere considerato una malattia. Non lo è. Il prof. Bassani diceva che oggi solo lo 0,3% dei positivi necessita di essere ospedalizzato. Non di andare in terapia intensiva, e nemmeno di mettere il “casco” per respirare. Stiamo parlando di percentuali molto contenute.

Fa ridere la storia che l’età media dei contagiati oggi si è abbassata. La verità è che oggi si fanno i tamponi a tutti, anche ai ragazzini che vanno a scuola, ovviamente. Nei mesi scorsi si “tamponavano” solo coloro che avevano sintomi evidenti. Ed erano soprattutto gli anziani, ovviamente. Ma oggi, per fortuna, anche gli anziani muoiono in pochi. Certo, sono stati trovati farmaci appropriati. Il primo fu il prof. Ascierto, ma dopo di lui sono in tanti che hanno trovato cure che danno un qualche risultato. Ma che il virus sia diventato meno aggressivo non può essere messo in discussione, anche se manca l’evidenza scientifica.

I virologi aspettano la “pistola fumante”, prima di sciogliere la gloria. Ma non dimentichiamo che si tratta degli stessi scienziati che a metà febbraio assicuravano che in Italia il coronavirus non sarebbe mai arrivato.

Oggi, in Italia ma non solo, ci sono tanti casi in più. Ma pochissimi hanno un esito letale. In questo momento il Covid fa più danni intasando gli ospedali che altro. Non bisogna trascurarlo, ma neanche bisogna tornare indietro.

La ricetta giusta è quella dettata dal buon senso. Massima attenzione per la prevenzione. In attesa di una evidenza scientifica che non c’è, o di una cura definitiva, non si può rischiare. Ma non di più. Mascherine, distanziamento, igiene accurata. Ma nessun terrore. In ospedale solo chi ne ha bisogno davvero. Serve buon senso, non servono i negazionisti, ne’ i terroristi.

ps: ovviamente non sono medico, tanto meno virologo, o cose similari. Mi piace pensare con la mia testa. E rendere pubblici i miei pensieri, di tanto in tanto. Senza avere la pretesa di convincere nessuno. Con la speranza che altri abbiamo argomenti per convincere me, che vivo di dubbi