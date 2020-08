Caserta va ad allenare il Perugia

Fabio Caserta non è più l’allenatore della Juve Stabia già da diverse settimana. Adesso è anche ufficiale: ha rescisso il suo contratto con le Vespe per iniziare sin da subito una nuova avventura. Questione di ore e firmerà un contratto con la sua nuova squadra, il Perugia. Resterà dunque in Serie C dopo la retrocessione di quest’anno degli umbri. Un incontro a breve con Santopadre, presidente del Perugia, per sciogliere le ultime riserve e iniziare subito il suo nuovo lavoro. La Juve Stabia è già il passato, nonostante il legame tra mister Caserta e la piazza stabiese.