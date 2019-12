Capodanno 2020 in Piazza a Pozzuoli con Edoardo Bennato

Pozzuoli si prepara ad accogliere il 2020. Notte di musica per il Capodanno con Edoardo Bennato e Rocco Hunt ma ci sarà anche la brava Rosalia Porcaro con un suo divertentissimo show. Una grande festa che inizierà alle ore 23:00 con la musica di un dj che, assieme al presentatore Mino Monelli condurrà i presenti al grande brindisi di mezzanotte e allo spettacolo dei tre bravi artisti. Ci saranno tanti parcheggi a disposizione dei partecipanti compreso il Multipiano di via San Francesco ai Gerolomini sarà in funzione ininterrottamente fino alle ore 24:00 del primo giorno dell’anno compreso. Capodanno 2020 in Piazza a Pozzuoli