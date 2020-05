Calzini fatti risparmiando acqua per salvare oceani

Il Calzificio Re Depaolini rende noto di voler utilizzare dei nuovi asset che vadano a contribuire ad un minore utilizzo dell’acqua per realizzare le sue collezioni, cita l’Ansa.

Lo annuncia una nota dell’azienda in cui viene ricordato che “l’8 giugno è la giornata mondiale degli oceani, una data che deve renderci tutti più responsabili dando un vero contributo a questo cambiamento necessario. Per questo il Calzificio Re Depaolini, di cui fanno parte i brand Rede e Red, è stato certificato dall’Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale e valutata idonea per il Global Organic Textile Standard (Gots), comprovante che l’azienda sta riducendo il consumo di acqua ed energia nella sua produzione.

“Un miglioramento ecologico importante che si cuce perfettamente con la nostra tradizione made in Italy -commenta Giovanni Marazzini, sales manager della Rede -. Con questa certificazione abbiamo raggiunto il miglior punto di incontro tra utilizzo intelligente di acqua, e quindi di energia, e di prodotto. Una vera rivoluzione per un prodotto come la calza in cui c’è molta più tecnologia e attenzione di quello che si può pensare”. La collezione Red, che sostiene l’importanza delle campagne ambientali, non dimentica lo stile, e da questo connubio nasce la linea Luxury Sport in cotone biologico firmata dall’eco-stilista Tiziano Guardini.