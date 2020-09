Caldoro disperato offende De Luca. Passi per comunista, ma addirittura juventino… A tutto c’è un limite

In Campania si vota il 20 settembre. In dubbio non è il nome di colui che sarà eletto Governatore della Regione, ma quale lista prenderà più voti. Al momento c’è un testa a testa tra il PD e la Lista per De Luca Presidente. Ma che lo “Sceriffo” sarà rieletto non è in discussione. Mentre il candidato dei 5 Stelle ha scelto un basso profilo, il candidato del Centro Destra prova a farsi notare. Caldoro del resto un politico di lungo corso. Ha accettato il ruolo di vittima designata con spirito di partito. E’ stato presidente della Regione dieci anni fa. Cinque anni dopo è stato sconfitto da De Luca. E’ una sorta di candidato in prorogatio. Diciamo che è quasi condannato a mettere la faccia sulla sconfitta.

Non era lui il candidato iniziale. C’era Mara Carfagna. Il Covid ha cambiato tutto. De Luca era in un angolo, non aveva neanche il suo vecchio partito alle spalle. La Carfagna sembrava decisamente destinata a vincere. Da marzo è cambiato tutto. De Luca è riuscito addirittura a imporre il suo nome al PD. Nel Centrodestra la Carfagna si è defilata, il cerino è rimasto in mano a Caldoro. Anche perché un candidato leghista era improponibile. Ci sarebbero i Cinque Stelle. Sono campani, napoletani, molti big del Movimento. Ma dopo aver candidato Brambilla (persona degnissima, preparatissima, ma con un cognome che a Napoli ti frega in partenza) al Comune…

In Campania ci sarebbe anche De Magistris. Che in fin dei conti è sindaco di Napoli da 9 anni. Ha un suo seguito. Ma anche lui ha pensato bene di defilarsi, sostanzialmente, dopo l’epidemia. Anche per lui De Luca sarebbe un ostacolo insormontabile. Resta Caldoro, che ci sta provando. Anche con gli insulti.

Nelle ultime ore ha esagerato. Per lui De Luca è comunista e addirittura juventino. Offese pesantissime. Passi per “comunista”. I comunisti non esistono più neanche in Russia, figurarsi in Italia. In Italia i comunisti non esistono più, bene o male, da 60 anni. Magari c’è qualche comunista che è come il soldato giapponese che su un’isola deserta pensa ancora di essere in guerra. De Luca era comunista, o quanto meno era dirigente del PCI. Segretario provinciale da metà degli anni 70, ma già all’epoca il PCI non era più comunista.

Dicevamo: passi per comunista. Se De Luca dovesse decidere di querelarlo Caldoro avrebbe qualche, debole, appiglio. Ma dare dello juventino ad una persona è grave, gravissimo. Quando si arriva a questo genere di offese bisognerebbe avere le prove. Prove vere. Altrimenti siamo solo alla maldicenza.

Caldoro è in difficoltà, e le sta provando tutte. Un consiglio però: lasci stare De Laurentiis. Il presidente del Napoli è quanto più di politicamente scorretto esiste in natura. Quando parte può dire di tutto. Caldoro, che è persona per bene, tifoso del Napoli doc, dovrebbe conoscere il patron azzurro. Per questo tirarlo in ballo non è stata una mossa intelligente.