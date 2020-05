Calcio:da Roma 32mila mascherine per addetti lavori Capitale

Nuova iniziativa della Roma dall’inizio dell’emergenza coronavirus e grande gara di solidarietà, cita l’Ansa. Il club giallorosso ha deciso di donare 32 mila mascherine alla città, destinandole agli addetti ai lavori della Capitale. Questa mattina il Ceo Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni hanno consegnato simbolicamente alla sindaca Virginia Raggi un box contenente il materiale che la fondazione “Roma Cares” ha già iniziato a distribuire alle categorie più a rischio. A ricevere i dispositivi di protezione individuale saranno: il Comando di Polizia Locale, la Polizia Locale dell’area Metropolitana, Atac, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la società Zetema. Tutte le mascherine distribuite dal club sono lavabili e riutilizzabili fino a 30 volte.

“Ringrazio la Roma che in questo momento è stata ancora di più vicina ai cittadini. Sappiamo che in questi mesi sono stati consegnati anche i pacchi spesa alle persone più bisognose – le parole della sindaca Raggi – Alla società va un plauso perché ha dimostrato che nel momento del bisogno c’è: è un onore per la nostra città avere un club che dà una mano ai propri cittadini”.

Delle 32 mila mascherine donate, 17 mila saranno destinate a diverse strutture sanitarie della città e alle Asl Roma 1, 2 e 3. “Ci fa molto piacere partecipare all’incontro di oggi, abbiamo voluto supportare le categorie che a loro volta aiuteranno la nostra città a tornare alla normalità – ha spiegato Fienga – Roma Cares in questo momento così delicato ha cercato di aiutare non solo i tifosi giallorossi, ma tutti i romani che ne avevano bisogno”.

Sono più di quattro mila le mascherine distribuite agli agenti della Polizia di Roma Capitale che operano nel territorio. “Siamo felici della donazione che ci consentirà di andare avanti fino alla fine dell’anno. L’iniziativa è molto importante ed è un’ulteriore conferma dell’umanità di questo club” ha dichiarato Antonio Di Maggio, comandante generale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli autisti e gli addetti ai lavori di Atac hanno già ricevuto sette mila mascherine per poter iniziare la fase due in sicurezza. “Per noi è stata molto importante questa donazione di Roma Cares, perché ha consentito a tutti i nostri operatori di essere pronti a partire con dispositivi a norma di legge. L’iniziativa ci aiuta molto e coprirà tutto il personale all’opera”, le parole del CCO di Atac, Fabrizio Frustaci.