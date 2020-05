Calano i contagi, cresce la “febbre politica”: Governo, tutti contro tutti

Curva dei contagi, ma soprattutto quella del Pil: il premier Giuseppe Conte si gioca il tutto per tutto su questi due binari da qui a fine maggio. Con un’appendice: l’ombra dello strappo di Matteo Renzi. Un’ombra che, dopo l’ultimatum del leader Iv, si è fatta più scura. E per Conte, la prova della verità sulla fase 2 sarà di matrice economica: se lo tsunami della crisi investisse un’Italia senza difese, con l’inizio dell’estate rischierebbe di essere lui il “nemico” contro cui prendersela. E il passo ad un cambio di governo, a quel punto, si farebbe più concreto. Il rischi politici legati al deflagrare della crisi economica sono evidenti soprattutto al Nazareno. Se la situazione peggiora, se non daremo risposte economiche ai cittadini, lo scenario al governo potrebbe cambiare, spiegano fonti della maggioranza Pd. Al momento il premier può contare, innanzitutto, su due alleati: il consenso, ancora altissimo, e il M5S. Proprio il Movimento, con l’aumentare delle fibrillazioni nella maggioranza, si è via via allineato. Il motivo, raccontano negli ambienti M5S, è semplice: un nuova maggioranza, con l’ingresso di FI al fianco di Pd e Iv e il cambio di premiership non potrebbe essere digerita nel Movimento che, tra l’altro, si ritroverebbe con un margine di azione molto più limitato. Discorso simile per un governo di unità nazionale, soprattutto se guidato da una figura tecnica. Del resto una maggioranza con FI, nel M5S, incontrerebbe più di un ostacolo anche con Conte premier. Ed è proprio su questo che, da qui a fine maggio, ha intenzione di giocare Renzi: sulla “falsa partenza” dell’operazione responsabili. Tanto che, al Senato, non è sfuggito quel 158 che avrebbe ottenuto la maggioranza – senza l’apporto del centrodestra – sul voto sullo scostamento del Senato. Nel Pd l’ultimatum dell’ex premier non è stato certo gradito. Cerca visibilità, ma in questo momento chi chi spacca non è gradito dagli italiani, spiegano al Nazareno. Allo stesso tempo sull’uso dei Dpcm, i Dem hanno aumentato il loro pressing su Palazzo Chigi, chiedendo che, con l’avvio della fase 2 e il venir meno della necessità di essere tempestivi, i decreti del presidente del Consiglio abbiano fine. Ma al Nazareno la convinzione è che l’Italia, ora, abbia bisogno di tutto tranne che di una crisi. “Renzi, parlando così, sminuisce le sue ministre al governo e, continuando su questo filo difficilmente non potrà andare fino in fondo”, si sfoga un senatore Pd dopo il discorso in Aula del leader di Iv. A Palazzo Madama, non a caso, il voto cerchiato con il rosso non è tanto quello sul dl aprile ma quello sul Mes. E’ a quel punto che si potrebbe formare la cosiddetta “maggioranza Ursula”, formata da Pd, Iv, FI. E starà a Conte. Il piano del premier si compone di due fasi. La prima è la trattativa in Ue. Da qui all’8 maggio, data dell’Eurogruppo che metterà nero su bianco tutte le clausole del Mes l’obiettivo del premier sarà avere un Pandemic Crisis Support totalmente senza condizioni e, allo stesso tempo, ottenere la messa in campo del Recovery Fund entro l’autunno. Solo dopo, il premier si presenterà in Aula con, sul piatto, l’intero pacchetto di aiuti europei. E un Mes senza condizioni il M5S potrebbe anche votarlo. La spaccatura sull’Odg di Fdi ha lasciato il segno. Gli attacchi interni, con il passare dei giorni, si sono diradati e Luigi Di Maio, in ogni sua dichiarazione, rilancia il suo volto “istituzionale” parlando di Alessandro Di Battista come “uno dei primi attivisti”. La ragione di governo, a quel punto, potrebbe avere la meglio. E la fronda del dissenso rimpicciolirsi.