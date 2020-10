Biden: se Trup è ancora positivo non si può fare il dibattito

Donald Trump non dovrebbe partecipare al dibattito se ha ancora il coronavirus. Lo afferma Joe Biden, secondo quanto riportano i media americani.

Biden quindi spiega che il confronto dovrebbe saltare se il presidente Usa ha ancora il coronavirus: “Se ce l’ha non dovremmo avere il dibattito”, precisa l’ex vicepresidente, ribadendo che lui seguirà le regole e i consigli degli esperti “se e quando” Trump dovesse presentarsi per un dibattito. Il prossimo confronto è in calendario il 15 ottobre.