BENVENUTO FEBBRAIO.

Mese del disgelo e della luce che ci illumina.

Mese del fiore e della bellezza. Mostra le grazie della Madre, donaci i fiori e la magia di questo tempo.

Come spesso accade molte delle cose che conosciamo o che solitamente nominiamo hanno origini remote, riconducibili solitamente a una base greco-romana: per quanto riguarda febbraio possiamo similmente riconoscere delle origini che ci riportano all’antica Roma e al suo florido regno.

Inizialmente il calendario latino non aveva tutti i mesi che costituiscono il calendario odierno. Essi infatti erano originariamente 10: l’anno iniziava con Martius, dal dio Marte protettore degli antichi romani e che solo in seguito diventerà dio della guerra; poi proseguiva con altri mesi il cui nome derivava da divinità diverse (Aprilis, Majus e Junius) i quali erano a loro volta seguiti da mesi legati invece all’ordinale con cui si identificavano (Quintilis, Sextilis, September, October e December).

Fu il secondo re di Roma, Numa Pompilio, a introdurre altri due mesi per riequilibrare il calendario allora in uso con il flusso delle stagioni unanimemente riconosciuto: ecco allora Januarius da Januae che fa riferimento alle porte, in quanto gennaio è la porta dell’anno, l’ingresso. E poi arriviamo finalmente a febbraio: esso deriva da februare, ossia purificare, poiché esso è il mese delle purificazioni e probabilmente creato in nome di Febronia, dea considerata protettrici delle febbri.

Mariafrancesca Gargiulo