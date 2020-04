Ricordate lo scandalo dei medici “finti malati” all’Ospedale Cardarelli? Nulla di vero. Qualche titolone sui giornali, qualche politico che ha cercato facile visibilità. In tutto si è risolto in una bolla di sapone. E’ bastato meno di un mese di indagini alla Procura di Napoli per stabilire che non era vero nulla. Ed il Giudice delle Indagini preliminari, accogliendo la richeista del Pubblico Ministero ha disposto l’archiviazione.