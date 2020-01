Arte, spettacolo, cultura si incontrano col sociale

Una sinergia di intenti mirati ad unico scopo: la solidarietà verso le categorie più deboli che si concretizza con la fusione di arte e cultura e spettacolo.

Prova tangibile che la comunanza ed il calore umano esistono è stata l’inaugurazione del 1 Salotto Napoletano del 2020, avente il titolo: ” È chi di Natale…. Aspettando l’Epifania”, svoltosi venerdì scorso presso il Cral Comune di Bagnoli.

Un appuntamento fortemente voluto dal presidente della sede, Leopoldo Manfredonia, ed organizzato Da Franca Maria Rodelli e Rita Pirro.

Tema della serata non poteva che essere un tuffo nel passato dedicato a tre pietre miliari del panorama Teatrale partenopeo e della Storia del repertorio canoro partenopeo: Eduardo De Filippo; Massimo Troisi e Roberto Murolo.

A condurre la serata l’esilarante e storico presentatore napoletano Ralph Stringile, noto anche a livello nazionale, che dopo aver salutato la sala gremita di spettatori ha dato la parola a Franca Maria Rodelli, poetessa, attrice e regista di Teatroanova e Rita Pirro, docente e maestro del coro di Massabbielle , composto da 25 unità tra cantanti, tenori e soprani e dalla concertista Maria Luisa Piatto ,che da anni ricopre un ruolo determinante nell’ambito del sociale, abbracciando problematiche davvero drammatiche.

La prima sezione della serata è stata introdotta da una parentesi di canti natalizi sacrali per poi terminare con uno sfavillante repertorio di brani classici, napoletani, dello stesso coro che come “chicca“ finale, si è esibito con . “O NINÌ

La seconda parte della rassegna è stata intervallata dall’intervento di ospiti d’onore illustri come il Vice Presidente del Centro Culturale Erich Fromm, Giuseppe Boccarello e Aldo De Gioia, storico e critico d’arte che con le sue pillole di saggezza e spessore culturale ha incantato il pubblico presente.

La seconda edizione della serata è stata caratterizzata da sorprese e di numerosi interventi di prosa con il duo comico composto da :Nicola Cangiano e Francesco Saverio con sketch di Massimo Troisi e Luisa Conte e non solo; da una breve parentesi canora a cura di Maria Red, Linda Amandolini e Pierluigi Block ed infine dall’ emozionante intervento del chitarrista Giuseppe Boccarello con un meedly di canzoni popolari risalenti alla Napoli Antica a cavallo tra il 1500 ed il 1840.

L’appuntamento non poteva concludersi che con un mix di brio, allegria allo stato puro, grazie al prezioso contributo del noto cantante e chitarrista Salvatore Minopoli che con il percussionista Francesco Liuzzi ed il musicista Franco Ombra si è cimentato in numerosi brani del Grande Murolo divertendo e coinvolgendo i presenti.

Un potpourri davvero singolare e nel contempo denso di significato, reso possibile anche per il contributo di Mario Carbone, intrattenitore musicale del Cral del Comune di Napoli.

Un doppio canale all’insegna della goliardia e della speranza al fine di lanciare un messaggio solidale. Un “dono speciale” della Befana.

IMMA AMATO