ANTONINO FATTORUSSO. LO SCATTO FOTOGRAFICO SORRENTINO DA 55 ANNI E PIÙ.

Quando si parla di lui Antonino Fattorusso, in automatico si accende la nostra memoria fotografica, e sì perchè lui c’ è da sempre, è onnipresente quanto meno te lo aspetti parte il suo clik.

Antonino ha questo amore per la fotografia nel suo DNA, nel suo sangue, cambia aspetto e connotati quando lo vedi abbracciare la macchina fotografica o la videocamera, diventano un tuttuno è una passione quasi un sentimento, che inizia quando compie cinque anni e, oggi che ne compie sessantuno, fatevi voi un po di conti, chiede a papà Lino il permesso di scattare con la sua Nikon, le automobili sua passione, va e scatta le sue prime foto già perfette, anche se era piccolino, poi man mano che cresce affina questa passione e a soli 10 anni col magnifico Pattone e sfido chiunque della sua e nostra generazione a non ricordare chi fosse, incomincia ad andare a fotografare dal vivo le auto nelle competizioni automobilistiche, la mitica Amalfi – Agerola, e tante altre.

Allestisce uno studio audio foto video, dove anche la mitica compagnia di Canto Popolare registra il suo primo disco, negli anni 80 il suo primo video, ma i video che Antonino registra sono migliaia, qualcuno lo si può citare, ma altri no, perchè ha lasciato la sua sigla anche in video top secret, tra i tanti video quelli che più porta nel cuore, la venuta di Papa Giovanni Paolo II a Sorrento, o quello del pellegrinaggio delle Confraternite di tutta Italia a Sorrento, servizi per la RAI per Canale 21, per emittenti private.

I suoi lavori fotografici sono finiti su giornali anche prestigiosi di tutto il mondo, e sempre regalatu da lui, o rubacchiati e poi fattu passare non per suoi, ma per proprie, ma lui è così, non ama prendersela perchè è un signore di altri tempi.

infinite foto e infinite video, raccontano i cassettoni dei suoi ricordi, perchè in qualsiasi manifestazione o evento ovunque fosse fatto lui c’era,

conserva la storia videofotografica di mezzo secolo, diciamo che con l’archivio suo e di papà Lino, sempre orgogliosi entrambi di essere padre e figlio, ha festeggiato le nozze d’oro ma direi anche di più, della memoria storica, videofotografica Sorrentina, le sue foto raccontano la nostra storia.

Ma non si ferma mai, né mai si fermerà, è troppo forte la sua passione, dal suo occhio si vede il cuore, il cuore che racconta quello che la nostra Sorrento era, è, e nel futuro sarà.

Auguri per i suoi 60+1.

