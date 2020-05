Anche il friulano Fedriga è con De Luca: ha fatto bene a non firmare

“De Luca ha fatto un atto forte ma assolutamente comprensibile rispetto a una situazione che aveva dell’incredibile”. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a “Studio 24” su Rainews24, in merito alla decisione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di non firmare l’intesa tra Regioni e Governo sulle riaperture. “Io con il presidente della Campania De Luca ho un ottimo rapporto – ha precisato Fedriga – e ritengo che il ritardo con cui è arrivato il Dpcm, che doveva essere pronto giorni addietro e invece è arrivato alle 17 di ieri, può aver creato forti disagi a chi doveva fare l’ordinanza, come abbiamo fatto noi, e rincorrere quindi quel Dpcm”.