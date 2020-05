“Ai tempi del virus” esce in edizione arricchita e cartacea

Arriva in libreria l’edizione arricchita e in versione cartacea di “Ai tempi del virus – Cento voci tra sentimenti e realtà”, l’ebook distribuito gratuitamente dalle edizioni All Around i primi giorni di aprile 2020 per raccontare il Covid-19 oltre le cifre e la cronaca spicciola. Da oggi il libro è prenotabile sul sito della casa editrice e sulle piattaforme delle principali librerie, fa sapere l’Ansa.

A mettere la propria firma su questa nuova edizione sono 100 autrici e autori: giornalisti, scrittori, militari, medici, politici, religiosi, economisti, storici, sociologi, personaggi dello spettacolo che, in assoluta libertà, si sono cimentati in un’opera collettiva unica nel suo genere. “Questo libro – spiega All Around – è un viaggio, a tratti fiabesco, a tratti amaro, nelle sensazioni, negli stati d’animo, nelle angosce e nelle speranze che hanno accompagnato la nostra cattività. È un modo per salutare il ritorno a una ‘normalità’ che sotto molti aspetti non sarà più, inevitabilmente, quella che ci lasciamo alle spalle e per scandagliare con consapevolezza e spirito critico, talvolta anche con ironia, le mille sfaccettature della fase che abbiamo vissuto e di quella che ci attende”.