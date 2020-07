Agnano, ricco galoppo sabato 25 luglio a Napoli (ore 18.50)

Ricco galoppo ad Agnano in notturna sabato 25 luglio con le migliori corse dell’estate. Si inizia alle 18.50 con le due prove riservate agli anglo-arabi al via nel 27esimo derby italiano e gran premio d’Italia. Nella terza e quarta corsa del convegno spazio al trofeo Sga Aste Selezionate 2020 e alla prova Agri per gentlemen ed amazzoni. Gran finale con le tre prove clou della riunione estiva rispettivamente in programma come 5^, 6^ e 7^ corsa del convegno: il Soragna II tris (ore 21.05, hp “b” per femmine 3 anni ed oltre, mt. 1800, € 27.500), il Mergellina Memorial Roberto Tibiletti che ricorda il gentiluomo napoletano proprietario di galoppo recentemente scomparso (ore 21.40, hp “c”, 3 anni ed oltre, mt. 2000, € 20.900) e il Città di Napoli, tris quarté quinté (ore 22.15, lr, 3 anni ed oltre, mt. 1000, € 50.600) con gli sprinter al via sui veloci mille metri in pista dritta (nella foto l’edizione 2019 vinta da Fabio Branca con The Conqueror per i colori della New Age). Ingresso gratuito all’ippodromo, parco verde attrezzato con bar, pizzeria, rosticceria, sala scommesse, area giochi bambini. Partenti https://www.ippodromipartenopei.it/ufficiotecnicogaloppo/