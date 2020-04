Diario Pandemico Sorrento vs Italia… Lunedì 20 Aprile 2020. 43⁰ giorno di tanti (c. a. D. e S. A. – Con l’aiuto di Dio e Sant’ Antonino) Quando l’Italia chiama Sorrento, al tempo del coronavirus risponde così; con ordine rigore e disponibilità, grande senso di responsabilità, ora ancora di più. Noi ce la faremo. Una Sorrento Sospesa in un tempo Sospeso.

Sorrento si riappropria di se stessa, città vuota, respirano i palazzi, gli alberi, le strade, i viali, le piazze, i nidi, le scuole, i parchi gioco, le mostre, mai gli ospedali.

Quando i bambini fanno oooohhh che meraviglia.

Perchè noi adulti abbiamo spiegazioni, cerchiamo informazioni, viviamo appesi ai bollettini della Protezione civile, cerchiamo di fare previsioni e statistiche di tamponi positivi e/o negativi, pensiamo a dove andare in vacanza.

Loro no, vivono nei loro silenzi è difficile spiegare loro come si è rivoluzionato il loro mondo, si è imbruttito.

Loro hanno fatto il più immenso sforzo di fiducia che si possa chiedere ad un essere umano, accettando tutto.

Hanno lasciato gli amici, gli sport, le passeggiate al parco giochi, gli amici del cuore e la scuola materna pardon dell’ infanzia, essenziale per il loro sviluppo.

E sono lì bravi bravi ma soprattutto buoni, che aspettano pazientemente fino a quando diremo che potranno uscire di nuovo.

Si sono adattati il più possibile alla didattica a distanza, difficile per loro, o come purtroppo hanno fatto molti, cercano di barcamenarsi senza niente, rimanendo aggrappati alla scuola come ad un filo rosso di speranza che deve portarli nel futuro, con le loro maestre che fanno i salti mortali per coccolarli almeno virtualmente, inventando giochi e magari come oggi facendo il teatrino a distanza aiutati dalle loro mamme, cercando di riportarli un poco nel loro mondo.

Perchè sono bambini e perchè da sempre anche per noi così é stato.

Molti che avevano poco adesso hanno ancora meno, con i genitori che hanno perso i lavori precari.

Qualcuno è costretto in casa in famiglie orribili, da genitori orchi che magari picchiano la mamma e pure loro, da cui non se ne libereranno mai nemmeno per il tempo virtuale della scuola.

I nonni negati adesso, ma ancora di più negati domani, come dicono gli esperti (?) Che secondo me è il crimine più efferato levare l’amore dei nonni ai nipoti e viceversa.

Tutti loro assistono in silenzio ai nostri sbalzi d’umore, alle nostre ansie, alle nostre paure nascoste dietro un sorriso che cerchiamo di rendere meno triste.

Non chiedono nulla e alla fine della giornata il loro sorriso c’è sempre, con il bacio della buonanotte.

Ma spalanchiamo le braccia e stringiamoli forte, riempiamoli di baci, e ogni tanto trasgrediamo e portiamoli fuori a fare un giro del palazzo invece del parco giochi, magari fermandoci al giardinetto a raccogliere dei fiori, facciamogli sentire il “contatto” quel contatto prima così osannato e viscerale, per i bimbi e ora sempre di più negato, fatto di divieti e di mascherine.

Si riapriranno gli uffici e le fabbriche, ma non le scuole.

I genitori escono e i figli restano a casa.

Con chi? Ecco una di quelle domande da far arrovellare fior di statisti.

Per abitudine si sarebbe tentati di rispondere i nonni,

ma i nonni no sono murati vivi anche loro, e non si può, forse neanche dopo.

Allora esistono le baby-sitter, vero, ma bisogna pagarle, e prima ancora bisogna sincerarsi che siano simpatiche e che piacciono ai bambini, e si deve anche essere fortunati a trovarne una, altro che lievito.

Chi ha per casa ha un figlio adolescente può delegargli la gestione dei fratellini, come si faceva tempo fa.

Ma anche qui se non lo si ha?

Lascio a voi la risposta, io penso solo che oggi essere piccolo non mi pare una cosa buona, perché nessuno pensa mai a loro né al loro futuro.

Oggi un cielo grigio e piovoso è su noi, ma noi vogliamo vederlo, nonostante tutto, ancora più Azzurro come l’ Italia.

Viva noi e Viva l’Italia ma quella bella educata, rispettosa e rispettata…la nostra Sorrento vs la nostra Italia 🇮🇹♥️

Mariafrancesca Gargiulo

