Coppa Italia, Italiano dopo Napoli-Fiorentina

Dolorosa sconfitta dei viola in Coppa Italia contro il Napoli di Walter Mazzarri. Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.

” Complimenti al Napoli che ci ha sorpreso un po’ con questa disposizione tattica. Dovevamo sbilanciarci un po’ per riequilibrarla. Abbiamo commesso due errori, per cui complimenti al Napoli. Abbiamo perso 3-0 ed è giusto fare i complimenti al Napoli. Ikonè rigorista? E’ uno che li batte, se l’è conquistato, per questo ha avuto fiducia per batterlo, altri rigoristi gliel’hanno concesso. Non si poteva togliere la palla a Ikonè, che sa battere i rigori. La fobia dei rigori va tolta. Va messa a posto la situazione. Nico Gonzalez è infallibile dal dischetto, ma non dobbiamo farci prendere dalla situazione”.

“Non salvo niente di questa partita, volevamo la finale di Supercoppa. E’ tornata la sterilità mostrata in precedenza. Andando sotto sapevamo che si poteva complicare la partita. Fino all’84° la squadra è stata in partita, ci ho creduto, potevamo pareggiarla con un guizzo. Difesa a 4? Col Bologna avevamo preparato questo tipo di strategia per essere più presenti sugli esterni. Col Napoli non abbiamo sofferto sulle fasce”.

Avevamo i ricambi, con gente che poteva cambiare la partita. Abbiamo rubato tanti palloni per far male al Napoli. Capitano queste partite. Gol annullato, rigore sbagliato, la perdiamo, ma bravo il Napoli per come ci ha limitato”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati