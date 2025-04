Napoli, un’altra occasione persa: si allontana la vetta, ma i dubbi restano

Ancora una volta il Napoli spreca l’opportunità di accorciare le distanze sulla capolista Inter. Un’Inter che, dal canto suo, ha avuto un piccolo arresto, ma che comunque resta saldamente in testa. La squadra di Conte, infatti, sembra spegnersi nel secondo tempo, come se finisse improvvisamente la benzina. Un calo fisico e mentale che lascia perplessi tifosi e addetti ai lavori: nessuno riesce a comprendere fino in fondo cosa stia succedendo.



Nonostante tutto, la piazza continua a crederci, ma su questo Napoli sembra aleggiare un’ombra silenziosa e inquietante. Una squadra capace di aggredire e dominare nel primo tempo, che però si trasforma in modo inspiegabile nella ripresa, diventando quasi irriconoscibile. Da leoni a pecorelle, verrebbe da dire, ed è un’immagine che fotografa bene lo stato attuale della squadra.



In città, però, inizia a farsi largo un pensiero scomodo, una domanda che serpeggia tra i tifosi e che, oggi, trova sempre più consensi: il Presidente vuole davvero vincere lo scudetto? O si accontenta dei ricavi della qualificazione in Champions League?



La risposta, per molti, è un netto e secco “sì”: l’obiettivo non sembra più la gloria sportiva, ma solo il bilancio in attivo.



Non ci resta che sperare. Sperare che la squadra ritrovi l’orgoglio, la cattiveria, e soprattutto una direzione chiara. Perché Napoli merita di più di una squadra che si accontenta.

