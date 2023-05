Lo Scudetto azzurro porta in dote “Il Napoli è Tornato Campione” Fotoracconto di un sogno

Il Napoli è tornato ad esser Campione d’Italia a 33 anni di distanza dall’ultimo trionfo. Una gioia aspettata dai tempi di Maradona, liberata all’unisono giovedì sera dopo il pareggio di Udine. In città è partita la festa. È partita già da tempo, e continuerà ancora a lungo. Saranno momenti che resteranno impressi nella memoria collettiva di tutti i tifosi del Napoli.

Istantanee, come quelle catturate da Pietro Mosca, giunto al suo terzo scudetto da raccontare e fotografo ufficiale del Corriere dello Sport, raccolte in uno stupendo fotoracconto dal titolo “Il Napoli è tornato Campione”. Il testo di Liberato Ferrara accompagna le centinaia di fotografie che ripercorrono la magica stagione degli azzurri. Una stagione da ricordare. E cosa c’è di meglio di un libro? Lo troverete in tutte le edicole della Campania a soli 10 euro. Un libro che non può mancare nella libreria di un tifoso del Napoli.

Un libro che racconta questa straordinaria cavalcata azzurra, giunto alla conquista del titolo Nazionale, lo scudetto, il Napoli di Spalletti, con 5 turni d’ anticipo, e ben 17 punti di vantaggio sulla seconda, se poi ci aggiungi che parliamo della Juventus...

Correte tutti e non perdetevi l’opportunità’ di continuare a sognare! Rivivere il viaggio della storia lo puoi fare...Liberato e Pietro lo hanno creato apposta per te…Il Napoli e’ tornato Campione, non perderti questa fantastica occasione!

Ricordiamo sempre ai nostri fedelissimi lettori, che troverete il libro in Tutte le edicole della Campania. Grazie

