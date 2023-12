I 3 “giovani” più Demme, gravi valutazioni

L’avvicinamento alla Juventus ha acceso una riflessione. La luce che si spegne al 60′ di Napoli – Inter, impone una considerazione su quello che pare un appannamento di condizione psico fisica. L’aspetto fisico è sotto la lente d’osservazione di molti. Da più parti si parla di una preparazione deficitaria ed un quadrimestre che ha provocato ritardi.

Guardo ai “giovani”. Gaetano, Zerbin e Zanoli.

Giovani con mentalità già datata.Secondo anno.

In 3 superano poco più di 10 presenze ed una manciata di minuti di gioco.

3 “giovanissimi” senza spazio ma che dovrebbero rappresentare alternative. 3 giovani che a guardarli da “lontano” sembrano poco affamati di campo e perché no di alternativa.

La riserva fissa è cosa da anziani calciatori.

Sazi.

Non sono state alternative lo scorso anno e non lo sono ora. Zanoli e Zerbin sono praticamente sconosciuti, Gaetano non da centrocampo top. I dati in “nostro possesso”, le poche comparsate viste, dicono questo. È una valutazione quanto più possibile oggettiva.

Teniamo da parte la scorsa stagione, teniamo da parte l’amministrazione miracolosa 2023 Spalletti , il Napoli ha 3 calciatori in meno, 3 cambi in meno, 3 alternative in meno. Con Demme fanno 4.

Demme e Gaetano, vuol dire non aver cambi a centrocampo per Zielinski e Lobotka.

Ai due non è concesso respiro ed in questa sessione della stagione, con gli infortuni di Mario Rui ed Olivera, resta sguarnita la fascia.

È una cosa accettabile per i campioni d’Italia?

3 calciatori più Demme fanno 4.

È un dato sensibile o può essere messo da parte?

Una squadra di vertice può consentirsi 4 calciatori fuori dalle rotazioni?

Per dare un dato oggettivo, l’Inter col Benfica ne cambia 9 in starting list poi con i titolari ribalta la partita.

A Bergamo, a Madrid, al Maradona con i nerazzurri, il Napoli non respira.

C’è da riflettere.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati