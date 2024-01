Conclave a Pozzuoli, il Napoli muto

La Comunicazione è oppure no un “dato” significativo per una società che fa show?

La Comunicazione nel 2024 è oppure no una “parte” fondamentale di una azienda che opera su un mercato internazionale se non mondiale?

Naturalmente si.

Il Napoli di De Laurentiis, peggiorato in tante cose, in questa “parte” è del tutto imploso.

Sembra notizia di cronaca gialla, forse nera.

La squadra è chiusa in un albergo flegreo e nulla si sa. La stampa è completamente tenuta fuori dal momento.

Nessuno ha il “diritto” di partecipare alla crisi.

Nel bene e nel male, il Napoletano è “tenuto fuori” dalla squadra.

Nulla si può sapere.

Nulla è considerato da voler spiegare e condividere.

Si parla di un “paziente” in seria difficoltà, tutti provano a dar la propria cura ma nessuno è davvero a conoscenza di cosa sta realmente accadendo.

In un albergo di Pozzuoli, il Napoli vive una sorta di conclave.

Nessun “pontefice” da eleggere ma segreti degni di Vaticano.

Segrete stanze, segrete conversazioni.

De Laurentiis non crede di dover condividere. Non crede di comunicare.

Il Napoli è cosa sua.

Il Napoli non deve dar conto ai tifosi.

La stampa? Organo tenuto a bada.

Considerato subordinato.



Pedagogista dello Sport

