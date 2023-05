“Amici mai”, l’ Aurelio furioso

” I fondi fanno il loro mestiere. Stiamo svendendo il Calcio perché non sappiamo amministrarlo”.

Usa il plurale De Laurentiis, in questo caso è costretto. È una costrizione per Lui.

È un capo ed evidentemente soffre la riunioni in cui non riesce ad imporre il proprio pensiero. Roma. Pomeriggio di primo caldo.

È un Aurelio furioso quello che lascia l’assemblea di Lega.

In disaccordo con tutto e tutti.

L ‘Aurelio furioso.

Impossibile comprendere nel merito ciò che ha fatto davvero infuriare De Laurentiis. Si parla di strategie politico-aziendali, economia e mercati. In sintesi capire dove, come e quando posizionare il prodotto Calcio. I mercati non si fermano mai. Non c’è pausa.

Per memoria storica, conosciamo quanto il presidente della ssc Napoli abbia idee divergenti dal “mood” italiano.

Resta pur sempre un uomo di spettacolo. Promotore di una filosofia sempre più da gioco d’ azzardo.

Uomo da scommesse forti.

Uomo “contro” Aurelio. Rivoluzionario e per questo spesso isolato.

Amici mai, per chi di “ama” come noi, direbbe Venditti.

