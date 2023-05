Scudetto, il Teatro di San Carlo celebra i Campioni d’Italia.

Con il trascorre delle ore la città si tinge sempre più di azzurro. In ogni condominio, ogni parco, ogni strada di ogni quartiere espone tutto ciò che può richiamare alla agognata conquista dello Scudetto, il terzo nella storia del Calcio Napoli.

Una città sempre più unità dalla passione per il calcio ma soprattutto per i suoi “ragazzi” che hanno lottato, combattuto e primeggiato in questo campionato.

Si attende la matematica certezza della vittoria e Napoli, la sua provincia, i napoletani residenti in altre città, nel mondo intero sono tutti uniti intorno a questo magnifico gruppo, a questa società che negli anni ha lavorato perché questo sogno diventasse realtà.

“Lo scudetto dell’onestà” come ha detto il presidente De Laurentiis.

“Un’opera nell’opera” come hanno scritto i lavoratori del Massimo napoletano: Campioni d’Italia. Un’attesa che in queste ultime ore si sta consumando in un silenzio quasi assordante per esplodere già questa sera, dopo Lazio-Sassuolo, o domani sera dopo Udinese-Napoli o domenica prossima in occasione di Napoli-Fiorentina…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati