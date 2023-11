Museo di Napoli Collezione Bonelli presso “Fondazione Casa dello Scugnizzo”

PRIMI TRE EVENTI DI PRESENTAZIONE NEL CAPOLUOGO PARTENOPEO

Inizia lunedì 13 novembre il 1° trittico napoletano di presentazione del libro “NAPOLI CAMPO CENTRALE – la riconquista di una dimensione elevata”, incentrato sul 3° scudetto della squadra calcistica partenopea e scritto da Luigi Gallucci. L’autore, cinquantaduenne giornalista napoletano residente dal 2012 nella Marca trevigiana, ha in agenda su Napoli, per novembre 2023, i seguenti appuntamenti.

Lunedì 13, ore 19.30, diretta streaming video intitolata “Arte, sport ed eventi” e curata dall’associazione culturale partenopea “Vera Rinascita”, presieduta dall’ingegnere napoletano Luigi Iaquinta.

Durante questo spazio di comunicazione, a cui parteciperanno anche il manager sportivo Tommaso Mandato (autore del volume “Abbasso il calcio – Viva il Pallone”), lo scrittore Maurizio Zaccone (ultima opera, “Ricomincio da te”) e l’opinionista di Canale21 dottor Ferruccio Fiorito, si farà il punto sulla prima parte di stagione degli Azzurri campioni d’Italia e saranno date alcune notizie sul libro “Napoli Campo Centrale”.

Mercoledì 15, primo di due eventi presso il “Museo di Napoli – Collezione Bonelli” (1° piano edificio polifunzionale Casa dello Scugnizzo, quartiere Materdei):

ore 10.00, Azzurro Breakfast;

ore 11.00, conferenza stampa napoletana di presentazione del volume. Ai lavori, moderati dal giornalista radiotelevisivo Gianluca Vigliotti, interverranno utilizzando varie modalità i colleghi Roberto Beccantini, Gaetano Bonelli, Franco Buononato, Enzo Colimoro, Paolo Del Genio, Giuseppe De Silva, Mimmo Falco, Ottavio Lucarelli, Giuseppe Mariconda e Alfonso Pirozzi. Previste anche le letture di due messaggi, inviati rispettivamente dal sindaco di Napoli, professor Gaetano Manfredi, e da Roberto Fasanelli, docente di psicologia sociale dell’università Federico II di Napoli.

Sabato 18, secondo evento al “Museo di Napoli – Collezione Bonelli”:

ore 10.00, Azzurro Breakfast;

ore 11.00, “Riflessioni sul libro Napoli Campo Centrale”, incontro riservato a intellettuali, opinionisti e blogger.

LE DIRETTE FACEBOOK

Gli incontri con l’autore, previsti per il 13, 15 e 18 novembre 2023, saranno visibili in diretta web attraverso la pagina ufficiale dell’associazione culturale Vera Rinascita. Ecco, di seguito, il link di riferimento: https://www.facebook.com/groups/2707294052732580/

QUALCHE NOTA DI SINTESI SU “NAPOLI CAMPO CENTRALE”

Terzo scudetto a Napoli …nel 2023: sigillo di qualità su una dimensione progettuale e sportiva raggiunta a 33 anni di distanza dall’ultimo tricolore e costruita pezzo per pezzo, partendo da un doppio fardello datato 2004: debiti per oltre 30 mln di euro e titolo calcistico di Serie C1. In questo volume (370 pagine, editore Urbone Publishing) si prova a capire come è stato centrato questo obiettivo, attraverso reportage, statistiche, analisi, dichiarazioni e interviste rilasciate da volti noti ed esperti di calcio nazionale e internazionale. Non mancano prospetti inediti sulla storia della Serie A a girone unico e ricostruzioni sui circa 120 anni di calcio a Napoli. E poi…chiusura con i primati di Parthenope nella storia mondiale. Napoli Campo Centrale: strumento di narrazione e riflessione…e non solo sul “pallone”.

QUALCOSA SULL’AUTORE

Luigi Gallucci, napoletano, 52 anni, trascorre infanzia e adolescenza nel quartiere Miano. Successivamente, dal 1987 al 2003 risiede a Calvizzano (Na) e dal 2004 al 2011 a Giugliano (Na). Dal 2012 a oggi vive nella cosiddetta Marca trevigiana. Nel 1989 consegue la maturità scientifica presso l’XI liceo statale di Napoli, successivamente intitolato al filologo classico Francesco Sbordone. Nel 1992 riceve la tessera di iscrizione all’ordine nazionale dei giornalisti. Nel 1998 intraprende la libera professione e negli anni seguenti si iscrive alla camera di commercio di Napoli (1999) e all’autorità AGCOM (2005). Dal 2013 a oggi, editore e direttore responsabile della testata giornalistica quotidiana online “Sportflash24” (sito web Sportflash24.it), avente un “data base” di oltre 12000 articoli. Dal 2011 al 2013, direttore editoriale del Tg di Napoli1 (tv digitale terrestre Campania canale 117), progetto biennale di cui negli ultimi 4 mesi, dall’aprile 2013 al luglio dello stesso anno, è anche direttore responsabile. Dal 1998 al 2017, editore e direttore responsabile della testata periodica “Periferia” (oltre 160 pubblicazioni cartacee incentrate su politica, attualità, cultura e sport dell’area nord ovest di Napoli). Dal 1994 al 1998, collaboratore “free lance” per le pagine “Grande Napoli” e “Campania” del giornale quotidiano “IL MATTINO” con la pubblicazione, in tale quinquennio, di 560 articoli di cronaca (tutti i generi) e sport (prevalentemente tennis). Dal 1990 al 1993, collaboratore nei settori “Cronaca” e “Calcio” del quotidiano “Il Giornale di Napoli” con la pubblicazione, in tale quadriennio, di circa 250 articoli. In ambito di testate giornalistiche su Napoli nord, tra il 1989 e il 2011 collabora con “Idea Città”, “Appia”, “Ecco”, “L’attesa”, “Noi e gli Altri”, “Abbì Abbè”, “MelitOnLine web radio”, “Marano Tv” e “Tele Club Italia”.

SCHEDA “MUSEO DI NAPOLI – COLLEZIONE BONELLI”, SEDE OSPITANTE

Inaugurato il 12 ottobre 2017, il “Museo di Napoli – Collezione Bonelli”, frutto di una ricerca ultratrentennale, nasce dal desiderio di far conoscere aspetti inediti tendenti a mostrare la città di Napoli dal punto di vista antropologico e più in generale del suo vissuto quotidiano. Curiosità, cimeli, documenti e oggetti rappresentano un corpus che tratta di ogni ambito, avendo, come filo conduttore, la cultura e la civiltà napoletana. Diecimila testimonianze circa, suddivise nelle più disparate sezioni tematiche, quali: trasporti, emigrazione, eno – gastronomia, igiene e farmacopea, commercio, banche e compagnie assicurative, giochi e lotterie, filatelica, giuridica, religiosa, fotografia, cartoline, urbanistica ed architettura, spettacolo (teatro, cinema, circo) istruzione, autografi, giornalismo, editoria, politica.

Una vera e propria wunderkammer, dunque, nata grazie alla passione di Gaetano Bonelli, giornalista e cultore di storia Patria, artefice della raccolta e dell’impegno di aver fatto nascere dalla stessa un museo.

COS’È “VERA RINASCITA”

Dal 2020, l’Associazione si concretizza e si caratterizza in 6 capisaldi che la identificano come prima realtà associativa che si interessa a 360° di ogni settore della società: 1) ambiente ed energia, 2) valorizzazione delle professioni e dell’università pubblica, 3) Sud e difesa delle culture locali, 4) ammodernamento e tutela del patrimonio edilizio, 5) libertà di informazione e comunicazione indipendente, 6) politica lungimirante e per un’Europa priva di sudditanze. Danno sostanza a tali capisaldi, le attività portate avanti in 33 aree tematiche di riferimento.

