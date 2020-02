When the rain stops falling, dall’11 febbraio al Bellini

Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio ormai adulto, che non vede da quando questo aveva sette anni: “So cosa vuole. Vuole quello che tutti i giovani uomini vogliono dai loro padri. Vuole sapere chi è. Da dove viene. Dove sia il suo posto. E per quanto ci provi non so cosa dirgli.” È questo l’inizio apparente, o forse l’epilogo, di una saga familiare che ci porta, vertiginosamente – dal 2039 al 1959, slittando nel e con il tempo – alle soglie di un diluvio torrenziale che ha il sapore eccentrico e favoloso della pioggia di rane in Magnolia di Paul Thomas Anderson.

When the Rain Stops Falling è il nuovo spettacolo di Lisa Ferlazzo Natoli, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Fondazione Teatro Due di Parma e con il sostegno dell’Ambasciata d’Australia e della compagnia aerea Qantas.

Storia delle famiglie Law e York: quattro generazioni di padri e figli, delle loro madri e mogli, il testo epico di Andrew Bovell, tradotto da Margherita Mauro, è un racconto intimo e distopico che Bovell disegna con un’affascinante struttura drammaturgica, dove i diversi fili narrativi, il graduale sovrapporsi delle temporalità e l’incrocio dei destini delle quattro generazioni, raccontano una corrispondenza così profonda tra le esperienze di ognuno da suggerire che negli alberi genealogici non vi siano ‘scritti’ solo i nomi dei protagonisti, ma anche i comportamenti, le inclinazioni, i desideri e gli errori.

When the Rain Stops Falling fa del viaggio nel tempo una vera e propria forma stilistica, senza usare l’espediente del flashback, ma piuttosto grazie a un’architettura narrativa nitida e complessa che si muove nello spazio e nel tempo della storia stessa. I personaggi da vecchi e da giovani entrano ed escono da un quadro all’altro, da un paesaggio all’altro, con un ritmo incalzante che l’autore introduce fin dalle prime pagine. È sul tempo stesso che ci si interroga, ‘piegandolo’ in avanti, per lasciare entrare il futuro e i suoi fantasmi; o, con improvvise ‘interferenze’, aprire il presente a squarci di passato.

When the Rain Stops Falling

Quando la pioggia finirà

di Andrew Bovell

da un progetto di lacasadargilla

regia Lisa Ferlazzo Natoli

traduzione Margherita Mauro

con

Caterina Carpio – Gabrielle York (vecchia)

Marco Cavalcoli – Gabriel York

Lorenzo Frediani – Andrew Price

Tania Garribba – Elizabeth Perry in Law (vecchia)

Fortunato Leccese – Gabriel Law

Anna Mallamaci – Gabrielle York (giovane)

Emiliano Masala – Henry Law

Camilla Semino Favro – Elizabeth Perry in Law (giovane)

Francesco Villano – Joe Ryan

scene Carlo Sala

costumi Gianluca Falaschi

disegno luci Luigi Biondi

disegno del suono Alessandro Ferroni

disegno video Maddalena Parise

aiuto alla regia Margherita Mauro

assistente costumista Nika Campisi

assistente alle luci Omar Scala

assistente alla regia volontaria Caterina Dazzi

direttore tecnico Robert John Resteghini

direttore di scena Gianluca Bolla

capo elettricista Lorenzo Maugeri

fonico Pietro Tirella

sarta e attrezzista Elena Giampaoli

costumi realizzati dall’Atelier Costumi Fondazione Teatro Due

scene costruite nel Laboratorio di Emilia Romagna Teatro Fondazione

capo costruttore Gioacchino Gramolini

costruttori Marco Fieni (costruzioni in ferro), Riccardo Betti, Gianluca Bolla

scenografa decoratrice Lucia Bramati

fondale realizzato da Rinaldo Rinaldi

immagine manifesto frames video dall’opera Caelum di Daniele Spanò

grafica Marco Smacchia

foto di scena Sveva Bellucci

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Fondazione Teatro Due

con il sostegno di Ambasciata d’Australia e Qantas

Durata 2 ore

“Non avere niente da dire è come avere così tanto da dire

che non si ha nemmeno il coraggio di cominciare.”

(Andrew Bovell)

Il testo di When the Rain Stops Falling di Andrew Bovell è pubblicato nella collana LINEA di ERT Fondazione e Luca Sossella Editore.