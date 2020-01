Wet floor al Piccolo del Bellini dal 7 al 12 gennaio

Con Wet floor Fabio Pisano, parte da una storia per sollevare due domande: di cosa si ha bisogno, oggi? Di conoscere la realtà o la verità?

Riflessioni nate a partire da come si gestisce l’informazione e il giornalismo di oggi. “Arrivare primi. Non conta la verità”. Realtà e verità nel mondo contemporaneo sono concetti molto distanti”.

Nella società odierna i due concetti, a causa della sovrapposizione del mondo reale con quello social, più rapido e più “vacuo” portano a una sovrapposizione e a un continuo corto-circuito che, ribaltando il piano “necessario”, rende indispensabile una scelta. La conclusione, però, è che ogni scelta impone il sacrificio di una parte di sé.