La strada è la naturale fonte di ispirazione delle opere di Raffaele Viviani.

Le vie, i vicoli, le piazze. È lì che l’Autore osserva e coglie gli umori più genuini del popolo per poi trasferirli nelle sue composizioni.

I personaggi vivianeschi sono nati lì. Hanno una precisa sistemazione storica.

Vivono lì in quelle architetture potenti inghiottite nei vicoli oscuri e profondi. Sono nati lì in quel preciso tempo.

I loro problemi sono di ordine pratico, i piccoli problemi di vita quotidiana, di vita radicata quasi al “rione”, più che a tutta la città. In un impeto quasi animalesco. Ed è proprio questa animalità che rende universale e simbolico tutto il teatro vivianesco.

Nei primi anni della sua produzione drammaturgica Viviani intitolò molte delle sue opere con i nomi di quelle strade e di quelle piazze in cui più intensa e clamorosa si svolge la vita cittadina e in cui la lotta per la sopravvivenza risulta con più drammatica o anche con più comica chiarezza.

I protagonisti di questa vita che pullula nelle strade sono uomini e donne che sbucano dai vicoli e tirano a campare l’esistenza a furia di espedienti e di invenzioni.

In occasione del 70° anniversario della scomparsa del grande Stabiese il teatro Trianon Viviani intende rendere omaggio a Viviani restituendo a quei personaggi i luoghi della loro originaria ispirazione.

Viviani per strada è il progetto di teatro itinerante che abbiamo immaginato.

Due opere di Raffaele Viviani datate tutte 1918. Porta Capuana e Mmiez’‘a Ferrovia. Due opere rappresentate con enorme successo al teatro Umberto all’indomani della disfatta di Caporetto.

Spiccano in esse i tipi già ampiamente sperimentati nel varietà, legati in una trama che impasta il dramma con l’ambiente pittoresco.

Due opere che hanno un unico protagonista. Il coro. Il popolo.

Una collettività che una volta contava. Che richiama nella sua interpretazione etimologica il senso dello stare insieme. Condividere emozioni, ed esperienze. Un antico, e forse smarrito, senso di umana solidarietà.

Due opere intitolate a due zone di Napoli idealmente collegate fra di loro e adiacenti alla piazza Calenda, sede del nostro teatro Trianon Viviani che aspira a essere il punto di riferimento culturale e sociale, la calamita di tutto quel perimetro che accoglie la popolazione dal Vasto a via Foria.





Gli attori e i musicisti arriveranno in porta Capuana – prima tappa del nostro percorso – su due carrifurgone. Evocazione dell’antica tradizione delle compagnie da giro. Il “carrozzone” classico, quello degli attori con

la valigia. Il sapore del teatro di un tempo, teatro itinerante. Quando i saltimbanchi attraversavano pianure e fiumi, scavalcavano colline e montagne alla ricerca di un pubblico a cui raccontare una storia, offrire una ballata, un momento di divertimento o di riflessione.

Il doloroso presente che viviamo, le disposizioni restrittive, le limitazioni all’affluenza degli spettatori, certamente legittime, hanno provocato smarrimento innanzi a un panorama insolito e inquietante.

Teatro ridimensionato, emarginato, ignorato, messo praticamente in condizione di non agire.

Attori sfrattati dalle proprie case naturali. Attori alla disperata ricerca di un’identità. Attori in cerca dell’interlocutore indispensabile per la propria sopravvivenza. Attori in cerca di un pubblico a cui raccontare storie.

Cittadini in cerca di cittadini con cui scambiare pensieri, idee, confronti e magari scontri dialettici. Gli artisti scenderanno dai camion. Accoglieranno il pubblico con i loro canti e disporranno i loro attrezzi di scena.

Alla fine dell’atto unico Porta Capuana, il Pazzariello, coadiuvato da un gruppo bandistico, inviterà gli spettatori a raggiungere insieme, attraverso vicoli e strade, in un improvvisato corteo, e con la dovuta prudenza, piazza Ferrovia, seconda tappa scelta per la nostra serata-evento.

Durante il trasferimento – che rappresenterà il cuore del nostro progetto Viviani per strada – come per magia si materializzeranno i vari personaggi che hanno reso immortale Viviani.

Si materializzeranno, appunto, per strada. Proprio lì. Dove l’artista li aveva incontrati e descritti. Personaggi ormai fusi in simbiosi eterna con la pietra lavica del selciato di quella via, o con il tufo di quell’ edificio diroccato.

Personaggi vivi e reali ancora oggi, che si troveranno a tu per tu con lo spettatore del duemila in un dialogo sommesso e quasi privato. Sbucherà forse da un vicolo un Sapunariello a sussurrare i suoi stenti. Forse da un caffè verrà fuori un Filiberto. Da una bottega un Cacciavino. Da un androne di un vecchio palazzo un vecchio signore forse dirà i versi di Campanilismo. Sotto un lampione troveremo una notturna signorina o da un basso si sporgerà il disoccupato che racconterà la sua vita difficile.

Viviani ci trasferisce in un sogno. La Napoli di cento anni fa. Ci fa ragionare su come eravamo. E su come il tempo ci ha cambiati. Con una volontà di rivalutazione del passato, che non intende fermarsi al sentimento della nostalgia. Ma al contrario mira a individuare indizî per affrontare più consapevoli e più forti il prossimo futuro.

NELLO MASCIA