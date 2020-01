Uffizi:”Cavallo Jackie Kennedy entra in Collezione disegni.

Il ‘Cavallo’ di Jackie Kennedy,stando a quanto riporta l’Ansa, entra nella collezione dei disegni degli Uffizi: si tratta di un foglio di Giovanni Battista Foggini appartenuto all’ex first lady statunitense, acquistato all’asta a New York insieme ad altre opere da Friends of the Uffizi Galleries, associazione no profit che sostiene il museo fiorentino.

In totale Friends of the Uffizi Galleries ha acquistato per gli Uffizi 4 disegni, due del pittore seicentesco Baldassarre Franceschini, gli altri dello scultore barocco Giovanni Battista Foggini: uno di questi è appunto la raffigurazione di un cavallo da dietro, appartenuto a Jackie Kennedy. Oltre a questo, comprato da Christie’s, del Foggini i Friends of the Uffizi Galleries sono riusciti ad aggiudicarsi, da Sotheby’s, anche il foglio ‘Nettuno insegue Coronis’. Sempre nella stessa asta sono stati acquisiti anche i due disegni di Franceschini: si tratta di due studi di Apostoli inginocchiati, preparatori per il suo affresco nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze.

“Siamo felici di poter arricchire, grazie alla generosità dei Friends of the Uffizi Galleries, la nostra raccolta – spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt -. I due fogli di Franceschini integrano e completano una serie di disegni preparatori per l’affresco della Santissima Annunziata già presenti nella nostra collezione”, e hanno “un grande valore artistico autonomo”. “Allo stesso modo anche il Foggini era anche un celebre disegnatore, e queste opere lo testimoniano in modo esemplare”. “Iniziamo il 2020 dando il nostro contributo all’ampliamento della collezione del museo che più amiamo”, le parole della presidente di Friends of the Uffizi Galleries Maria Vittoria Rimbotti.