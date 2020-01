Tossine, dall’8 gennaio al Ridotto del Mercadante in anteprima nazionale

L’attrice e regista Monica Nappo e l’attore e autore Tony Laudadio incrociano i loro talenti con lo spettacolo Tossine, un noir sui rapporti di coppia non privo di humor. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, debutterà in prima nazionale al Ridotto del Mercadante mercoledì 8 gennaio con repliche fino a domenica 19.

In scena, interpreti dei tre personaggi della pièce, gli attori Ivan Castiglione (Mesto), Tony Laudadio (Michele), Teresa Saponangelo (Lola).

Le scene sono a cura degli Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli/Cattedra di Scenografia del prof. Luigi Ferrigno; i costumi di Barbara Bessi.

«Alle volte – scrive Monica Nappo nella nota allo spettacolo – diamo le nostre relazioni per scontate. Anzi, più sono intime, più le diamo per scontate. Pensiamo che la persona che ci sta accanto vivrà tutta la vita con noi. Che abbia questo nostro stesso desiderio. Che ci ami ancora come il primo giorno. Che sia ancora lì ad aspettarci, a voler spendere del tempo con noi. A desiderarci e a commuoversi pensando ai nostri bei momenti insieme. Oppure la persona che ci sta accanto, quella che abbiamo scelto per sempre, sta cercando di ammazzarci. Nel vero senso della parola, però. Cioè che ha preso proprio alla lettera alcune espressioni che alle volte ci si dice quando si litiga, esacerbati. O che è venuta a sapere di qualcosa che si è fatto che non si sarebbe mai dovuto fare. E allora cosa diventa una relazione quando non ci si parla più come prima? Cosa è più velenoso: il veleno vero o il rimuginare sul passato? Possiamo recuperare i danni fatti, o meritiamo una punizione atroce? Sappiamo perdonarci e andare avanti? Ma soprattutto: siamo proprio sicuri che abbiamo scelto il sicario giusto? Tossine tratta proprio di questo. Solo che decide di farlo con ironia, andando al fondo dei rapporti, ma con humor. Una coppia affiatata che pensava di conoscersi davvero bene. Un killer premuroso ma un po’ distratto. Tre persone che all’apparenza sembrano proprio come noi. Un salotto di una qualsiasi casa. Ma in fondo per viaggiare basta davvero così poco».