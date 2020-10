Toni Servillo al Suor Orsola per il Premio BPER Napoli ideato dall’Ateneo napoletano insieme con BPER Banca

Va a Toni Servillo la prima edizione del Premio BPER Napoli ideato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli insieme con BPER Banca ed assegnato a un personaggio (attore, regista, autore, sceneggiatore o altro) che negli ultimi anni abbia raccontato Napoli sul piccolo o sul grande schermo.

La premiazione in diretta streaming mercoledì 7 Ottobre alle ore 12 (su www.facebook.com/unisob/live) si svolgerà nel Centro di produzione del Master in Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa diretto dal produttore de “La grande bellezza” Nicola Giuliano.

“Il Premio ideato con BPER Banca nella sua prima edizione – spiega Gianfranco Pannone, direttore della sezione cinematografica del Master – va ad un attore che è diventato punto di riferimento e di identificazione per numerose generazioni innamorate del cinema, del teatro e, in generale, della narrazione scritta con il corpo. Toni Servillo, inoltre, è un grande attore che a Napoli e alla Campania ha saputo dare volto e identità”.

La prima edizione del Premio BPER Napoli sarà l’occasione per la presentazione del bando di iscrizione alla sesta edizione del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola (iscrizioni aperte fino al 18 Ottobre), fiore all’occhiello della Torre di Comunicazione dell’Ateneo napoletano che negli ultimi venti anni ha costruito il più grande Polo accademico della comunicazione nel Mezzogiorno.

Insieme con Toni Servillo e Nicola Giuliano prenderanno parte alla presentazione il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, il responsabile dell’area Relazioni esterne di BPER Banca, Eugenio Tangerini, il produttore teatrale Angelo Curti, i docenti del Master in Cinema e Televisione Gianfranco Pannone (regista cinematografico) e Arturo Lando (responsabile scientifico del Master) e una delegazione degli allievi eccellenti delle ultime edizioni.

Borse di studio, “fare per imparare” e centri di produzione all’avanguardia: le novità della sesta edizione del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola con iscrizioni aperte fino al 18 Ottobre

La cerimonia di premiazione del BPER Napoli sarà anche l’occasione per presentare tutte le novità della sesta edizione del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola, a cominciare dalle tre borse di studio offerte da BPER, da mille euro ognuna, da assegnare ai candidati che si collocheranno nei primi tre posti della graduatoria d’iscrizione del Master per l’anno accademico 2020/2021.

“Fare per imparare” è il motto che, come anticipa il direttore scientifico Arturo Lando, “riassume la metodologia didattica del Master”. Un lavoro finalizzato alla realizzazione dei prodotti audiovisivi (cortometraggi, docufilm o puntate zero di format televisivi) che gli allievi producono nell’arco del loro percorso formativo. E si tratta del primo corso di alta formazione universitaria che, in Italia, mette insieme con il medesimo approfondimento tecnico la formazione alle discipline del cinema e un percorso di progettazione e sviluppo di format Tv. “L’obiettivo principale del doppio percorso – ha evidenziato Lando – è quello di raddoppiare le competenze e le opportunità professionali degli allievi. Il tutto in un percorso interamente tecnico-pratico, basato soprattutto sui lavori audiovisivi da realizzare in squadra e sui contatti di lavoro”.

L’inserimento lavorativo nei settori del cinema e della televisione comincia già durante il corso. Proprio come il direttore del Master, Nicola Giuliano, tutti i professionisti che entrano in contatto con gli allievi del corso (la squadra dei docenti del Master è in rete sul sito web www.mastercinematv.it) sono scelti per essere, già da subito, preziosi punti di riferimento lavorativi per chi sta muovendo i primi passi nei settori del cinema e della televisione.