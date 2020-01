Tra Fellini 100 e Monica Guerritore: doppio omaggio a Teatro.

Il doppio omaggio ai 100 anni dalla nascita di Federico Fellini con Francesco Sala “In viaggio con Fellini – Note, ricordi, sue fantasie” e il “Processo a Fellini” di Mariano Lamberti, con Caterina Gramaglia e Giulio Forges Davanzati, entrambi a Roma; Glauco Mauri e Roberto Sturno nel “Re Lear” di Shakespeare per Andrea Baracco e Franco Oppini nel “Cocktail per tre” di Santiago Moncada, ancora nella capitale. E poi Paolo Briguglia con “Nel mare ci sono i coccodrilli” dal bestseller di Fabio Geda, a Milano, e Natalino Balasso nell'”Arlecchino servitore di due padroni” di Goldoni secondo Valerio Binasco, a Firenze; fino a Monica Guerritore ne “L’anima buona di Sezuan” da Brecht, a Catania: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.